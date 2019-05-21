Маріуполь – Олександрія: прогноз букмекерів на бій за Лігу Європи у чемпіонаті України

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У матчі тридцятого туру Української прем'єр-ліги "Маріуполь" прийме "Олександрію". Азовці прагнуть зарезервувати за собою місце у Лізі Європи, а команда Володимира Шарана за крок від бронзи.

Фахівці фаворитом поєдинку вважають господарів.

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• 2,32 –  коефіцієнт на перемогу моряків
• 3,2 – коефі цієнт на перемогу гостей
• 3,18 –  коефіцієнт на нічию


"Маріуполь" – "Олександрія"

Дуель двох команд, які найімовірніше представлятимуть Україну у Лізі Європи, розпочнеться 22 травня о 17:00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Новини України ФК Олександрія ФК Маріуполь
Джерело: 24 канал
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