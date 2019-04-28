Маріуполь – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

33 Читать новость на русском
Маріуполь – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України
Маріуполь – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" у 26-у турі чемпіонату України на виїзді зіграє проти "Маріуполя". Переглянути поєдинок в Україні можна буде по телебаченню та онлайн.

Домашні матчі "Маріуполя" показують в Україні по телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 1" можна буде переглянути поєдинок.

Читайте також: "Шахтар" втратив зіркового півзахисника на сім місяців: фото після операції

Початок трансляції зі стадіону – о 13:55. Сама гра розпочнеться о 14:00. Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Маріуполь" – "Шахтар" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 89 гривень.

На цей момент "Шахтар" впевнено лідирує у чемпіонаті України, випереджаючи "Динамо" на 7 очок. "Маріуполь" – на п'ятому місці.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Картинки-привітання з Великоднем: найкраща підбірка
сьогодні
919
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УПЛ Шахтар ФК Маріуполь
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик влаштував запальне тренування на київському пляжі: відео
27 квітня 15:00 Усик влаштував запальне тренування на київському пляжі: відео
886
Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
27 квітня 10:53 Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
1290
Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
26 квітня 20:39 Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
5556
На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
26 квітня 13:27 На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
2197
Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
26 квітня 10:48 Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
3677
Новини
Більше новин
Залиште відгук