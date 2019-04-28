Маріуполь – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Донецький "Шахтар" у 26-у турі чемпіонату України на виїзді зіграє проти "Маріуполя". Переглянути поєдинок в Україні можна буде по телебаченню та онлайн.

Домашні матчі "Маріуполя" показують в Україні по телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 1" можна буде переглянути поєдинок.

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Початок трансляції зі стадіону – о 13:55. Сама гра розпочнеться о 14:00. Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Маріуполь" – "Шахтар" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 89 гривень.

На цей момент "Шахтар" впевнено лідирує у чемпіонаті України, випереджаючи "Динамо" на 7 очок. "Маріуполь" – на п'ятому місці.

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