Маріуполь – АЗ Алкмар: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Маріуполь – АЗ Алкмар: де дивитися онлайн Ліга Європи 2019 – 08.08.2019
Маріуполь – АЗ Алкмар дивитися онлайн / ФК "Маріуполь"

Футбольний клуб "Маріуполь" у четвер, 8 серпня, розпочне свій єврокубковий шлях матчем проти нідерландського "АЗ Алкмар". Матч відбудеться в Одесі, а переглянути його можна буде як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн.

Цю гру показуватиме телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:55, гра розпочнеться о 20:00.

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Ця гра буде доступна для перегляду онлайн на сайті відеосервісу Oll.tv. Варто зазначити, що онлайн-перегляд матчу платний (50 гривень за доступ до відео на 24 години та 89 гривень за місячний абонемент). Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

"Маріуполь" тільки починає свій шлях в нинішньому розіграші Ліги Європи. Що стосується АЗ, то на попередній стадії кваліфікації голландський клуб зустрічався зі шведським "Хеккеном". Гра в Нідерландах завершилася з рахунком 0:0, а ось на виїзді суперники "Маріуполя" здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи ФК Маріуполь
Джерело: 24 канал
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