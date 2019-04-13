Маріуполь – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Київське "Динамо" в рамках 24-го туру чемпіонату України гратиме з "Маріуполем". Матч відбудеться у Маріуполі і його можна буде переглянути по телебаченню та онлайн.

Домашні матчі "Маріуполя" у цьому сезоні транслюють телеканали "Футбол 1/2". Цю гру показуватиме телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 13:55, гра розпочнеться о 14:00.

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Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені гості оцінять шанси команд здобути перемогу. Програма розпочнеться 13:30, а також вийде після гри.

Поєдинок "Маріуполь" – "Динамо" буде доступний для перегляду онлайн на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 грн.

Наразі "Динамо" посідає друге місце в чемпіонаті України й відстає від "Шахтаря" на сім очок. "Маріуполь" утримує четверте місце, яка гарантує участь у кваліфікації Ліги Європи.

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