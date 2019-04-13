"Динамо" мінімально здолало "Маріуполь" на виїзді: відео

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Маріуполь – Динамо - огляд та відео голів матчу 13.04.2019 - УПЛ
Маріуполь – Динамо: результат матчу та відео голів

"Маріуполь" в рамках 24 туру української Прем'єр-ліги мінімально поступився київському "Динамо" на домашньому полі.

Маріуполь – Динамо 0:1
Гол: Циганков, 74

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Перший тайм між командами завершився лише жовтими картками. "Динамо" не дуже добре починало матч, але в другій половині тайму взяла гру під контроль і створило пару непоганих моментів.

Найкращі моменти першого тайму Маріуполь – Динамо

"Маріуполь" дуже добре захищався впродовж матчу, але динамівці не залишили табло сухим. На 74 хвилині Віктор Циганков замкнув на дальній штанзі ударом ногою подачу від Віталія Миколенко, яка пролетіла над захисниками "Маріуполя" – 1:0 на користь "Динамо".

Гол Віктора Циганкова у ворота Маріуполя

В цілому, матч пройшов під контролем киян, а "містянам" не залишалося нічого, як захищати власні ворота. Хоча і "Маріуполь" мав декілька гострих моментів.

У підсумку, "Динамо" набрало 56 очок і впевнено йде за лідируючим "Шахтарем". "Маріуполь" ризикує втратити 4 місце (33 очка).

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо УПЛ ФК Маріуполь
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