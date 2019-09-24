Маріуполь – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

"Маріуполь" та "Динамо" 25-го вересня зіграють матч 4-го туру, який був перенесений. Букмекери оцінили, в якої команди більше шансів здобути перемогу в Маріуполі.

Маріуполь – Динамо прогноз

"Динамо" перервало серію невдач у чемпіонаті України, знищивши "Ворсклу" з рахунком 5:0. Експерти та вболівальники починають говорити, що "біло-сині" виходять з кризи. У матчі з "Маріуполем" кияни можуть довести, що їх перемога над полтавцями та звитяга у Лізі Європи проти "Мальме" не були випадковими.

"Азовці" на старті нового сезону "зірок з неба не хапають". Підопічні Олександра Бабича вилетіли з кваліфікації Ліги Європи, а на внутрішній арені здобули тільки 2 перемоги. Та попри все "Маріуполь" непоступлива команда, яка готова дати бій гостям зі столиці.

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Прогноз Фаворит Спорт

На папері віцечемпіон України є очевидним фаворитом гри. Експерти "Фаворит Спорт" оцінюють шанси "біло-синіх" здобути перемогу в Маріуполі коефіцієнтом 1,26.

"Маріуполь" після підвищення у класі ще жодного разу не здолав "Динамо", якщо не брати до уваги технічну перемогу. На те, що "азовці" зуміють здолати киян у рідних стінах фахівці пропонують коефіцієнт 11,50. Куди більше шансів у господарів вирвати нічию – коефіцієнт 6.

Прогноз Pari Match

Після так званого "Маріуполь-гейту", коли "Динамо" відмовилося їхати в Маріуполь та отримало технічну поразку, відносини між клубами натягнуті. Завдати поразки одне одному – справа честі. Кияни виграли останні три виїзні поєдинки проти маріупольців з різними рахунками. Коефіцієнт на перемогу гостей і ТБ 2.5 – 1,98. Якщо ж "біло-сині" виграють і ТМ 2.5 – 3,25.

Перемога "Маріуполя" хоча б в одному таймі поєдинку оцінена букмекерами коефіцієнтом 4,50. Також у Pari Match пропонують вгадати, хто відкриє рахунок у грі. Коефіцієнт на те, що це зроблять господарі – 4,10. Коефіцієнт на те, що "Маріуполь" заб'є гол у ворота "Динамо" – 2,07.

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Прогноз 1xbet

Букмекери компанії 1xbet пропонують вболівальникам вгадати точний рахунок гри "Маріуполь" – "Динамо". Перемога команди Олексія Михайличенка з рахунком 2:0 оцінена коефіцієнтом 5. Якщо "біло-сині" здобудуть звитягу з результатом 2:1 – 8,5.

Мінімальну перемогу "Маріуполя" 1:0 експерти 1xbet оцінили коефіцієнтом 26. Якщо "азовці" переможуть з рахунком 2:1 – 36. Результативна нічия 1:1 у матчі – 11.

Поєдинок перенесеного четвертого туру чемпіонату України "Маріуполь" – "Динамо" відбудеться у середу, 25-го вересня. Початок гри, о 17:00. Огляд матчу – читайте на сайті Спорт24.