"Маріуполь" і "Зоря" дізналися потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи
Українські клуби "Зоря" та "Маріуполь" дізналися потенційних суперників у раунді плей-офф Ліги Європи. Щоб зіграти в плей-офф обидвом командами потрібно подолати третій відбірковий раунд.
8 та 15 серпня українські клуби проведуть матчі в рамках 3-го кваліфікаційного раунду. "Зоря" зіграє проти ЦСКА Софія, а "Маріуполь" поміряється силами з АЗ Алкмар.
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Переможець пари "Маріуполь" – АЗ в останньому раунді кваліфікації ЛЄ зустрінеться з одним із тріумфаторів наступних дуетів:
"Антверпен" – "Вікторія" Плзень
"Брондбю" – "Брага"
"Вадуц" – "Айнтрахт" Франкфурт
"Мальме" –"Зрінськи"
"Партизан" – "Єні Малатьяспор"
До слова: "Маріуполь" стартує у Лізі Європи: що відомо про суперника "азовців" – АЗ Алкмар
Переможець пари ЦСКА Софія – "Зоря" зустрінеться з одним із тріумфаторів наступних дуетів:
"Спарта" – "Трабзонспор"
"Фейєноорд" –"Динамо" Тбілісі
АЕК – "Гент"
"Люцерн" –"Еспаньйол"
Жеребкування плей-офф відбудеться 5 серпня в Ньйоні (Швейцарія). Початок – 14:30.
У минулому сезоні Ліги Європи "Маріуполь" та "Зоря" не змогли подолати кваліфікацію Ліги Європи. "Азовці" у третьому кваліфікаційному раунді програли французькому "Бордо". "Зоря" у плей-офф виявилася слабшою за "Лейпциг".