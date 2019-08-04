"Маріуполь" і "Зоря" дізналися потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи

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"Маріуполь" і "Зоря" дізналися потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи
"Маріуполь" і "Зоря" дізналися потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи / twitter.com/europaleague

Українські клуби "Зоря" та "Маріуполь" дізналися потенційних суперників у раунді плей-офф Ліги Європи. Щоб зіграти в плей-офф обидвом командами потрібно подолати третій відбірковий раунд.

8 та 15 серпня українські клуби проведуть матчі в рамках 3-го кваліфікаційного раунду. "Зоря" зіграє проти ЦСКА Софія, а "Маріуполь" поміряється силами з АЗ Алкмар.

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Переможець пари "Маріуполь" – АЗ в останньому раунді кваліфікації ЛЄ зустрінеться з одним із тріумфаторів наступних дуетів:

"Антверпен" – "Вікторія" Плзень

"Брондбю" – "Брага"

"Вадуц" – "Айнтрахт" Франкфурт

"Мальме" –"Зрінськи"

"Партизан" – "Єні Малатьяспор"

До слова: "Маріуполь" стартує у Лізі Європи: що відомо про суперника "азовців" – АЗ Алкмар

Переможець пари ЦСКА Софія – "Зоря" зустрінеться з одним із тріумфаторів наступних дуетів:

"Спарта" – "Трабзонспор"

"Фейєноорд" –"Динамо" Тбілісі

АЕК – "Гент"

"Люцерн" –"Еспаньйол"

Жеребкування плей-офф відбудеться 5 серпня в Ньйоні (Швейцарія). Початок – 14:30.

У минулому сезоні Ліги Європи "Маріуполь" та "Зоря" не змогли подолати кваліфікацію Ліги Європи. "Азовці" у третьому кваліфікаційному раунді програли французькому "Бордо". "Зоря" у плей-офф виявилася слабшою за "Лейпциг".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи ФК Маріуполь ФК Зоря
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