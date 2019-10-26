"Маріуполь" відкрив друге коло чемпіонату України, здолавши "Колос": відео

У суботу, 26 жовтня, розпочалося друге коло чемпіонату України. "Маріуполь" приймав "Колос" та помстився за поразку в першому турі.

Маріуполь – Колос 2:0

Голи: Кирюханцев, 39, Топалов, 86

Вилучення: Максименко, 90 (Колос)

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Рівний початок

Перший хороший момент у грі мали господарі поля. На 18 хвилині "азовці" скористалися помилки Морозка. Мишньов вийшов на ударну позицію та пробив. Та постріл Дмитра заблокували двоє футболістів "Колоса".

"Колоски" відповіли через 5 хвилин. Оріховський цілив у дальній кут, завдавши обвідний удар. Павло потрапив у руку Федорчука – арбітр мав підстави призначити пенальті. Та Юрій Можаровський порушення правил не угледів, розлютивши гостей.

На 39 хвилині підопічні Олександра Бабича відкрили рахунок у грі, хоча ситуацію на футбольному полі контролювали гості. Кирюханцев обікрав "Чорноморця" на куті штрафного, пробіг декілька метрів і пробив низом у дальній – 1:0.

"Колос" ледь не відігрався на останніх хвилинах тайму. "Маріуполь" від пропущеного голу врятував Гальчук. Спершу Мілько пробив в один дотик з близької відстані, але потрапив прямо в голкіпера. На добиванні був Кізілатеш, але Гальчук був на висоті.

Важка перемога

По перерві "хлібороби" продовжували тиснути, що дозволило "азовцям" грати на контратаках. Одна з них ледь не завершилася другим голом. Чурко дивом не влучив з лінії воротарського майданчика після прострілу з флангу.

На 78 хвилині вже "Колос" мав хорошу нагоду забити. Кожушко продерся через правий фланг та впадінні віддав пас на Костишина. Денис, який є сином головного тренера "Колоса", намагався перекинути воротаря, але невдало. Через декілька хвилин міг ставити крапку в матчі Кирюханцев. Ігор відібрав м'яч на половині поля гостей та завдав дальнього удару. Волинець відбив підступний удар.

Що не зробив Кирюханцев – вдалося Топалову. Дмитро вийшов на поле на 70 хвилині й зумів відзначитися голом. Вакула класним пасом знайшов Топалова у штрафному, а той з гостро кута зумів пробити повз Волинця – 2:0.

На 89 хвилині Морозко пробив з дальньої дистанції. Гальчук не мав наміру пропускати й легко забрав м'яч до своїх рук. Наприкінці гри "Колос" залишився у меншості. Максименко, який відбув дискваліфікацію після гри з "Динамо", був вилучений на 90-й хвилині поєдинку. У компенсований час Тищенко зумів замкнути навіс у штрафний "Колоса" й м'яч начебто залетів у ворота. Та арбітр не зарахував взяття воріт.

Таким чином, "Маріуполь" помстився "Колосу" за поразку в першому колі та піднявся у турнірній таблиці. "Азовці" потіснили з шостої позиції саме "Колос".

Маріуполь – Колос відеоогляд першого тайму