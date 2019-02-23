Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео

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Маріуполь - Олімпік: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
"Маріуполь" переміг "Олімпік" / fcmariupol.com

Чемпіонат України відновився матчем "Маріуполь" – "Олімпік", який відбувся на південному сході України. У 19 турі "Маріуполю" вдалося переграти свого суперника.

Маріуполь – Олімпік 2:1
Голи: Піхальонок, 45+4 (пен.), Борячук, 48 (пен.) – Пасіч, 28

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На старті матчу ініціативою володіли саме гості. Зокрема, на 11 хвилині Євгеній Пасіч пробивав з-за меж штрафного, але Рустам Худжамов витягнув м'яч, який летів під поперечину. Підопічні В'ячеслава Шевчука продовжували тиснути, в той час як "азовці" не могли знайти своєї гри.

На 28 хвилині "Олімпік" втілив свою перевагу. Гол на свій рахунок записав Геннадій Пасіч. Його брат Євген потужно пробив по воротах і Худжамов відбив ударом, проте м'яв влучив у Демірі, після чого відскочив до Геннадія, який і відкрив рахунок у грі.

Відео голу Геннадія Пасіча

Здавалося, що гостям таки вдасться піти на перерву в статусі лідера, однак зовсім інші плани були в Олександра Піхальонка. Півзахисник господарів поля реалізував пенальті в компенсований арбітром час та зрівняв рахунок 1:1.

Відео голу Піхальонка

Схоже, що пропущений гол в роздягальню сильно засмутив підопічних Шевчука. По перерві команда Олександра Бабича зуміла вийти вперед. "Азовці" знову заробили пенальті, однак цього разу до позначки підійшов Борячук. Андрій пробив не гірше, аніж Піхальонок і вивів свою команду вперед – 2:1.

Відео голу Борячука

Після другого пропущеного голу "Олімпік" не знітився, а навпаки збільшив тиск на "Маріуполь". Проте в гостей помітно не клеїлося в атаці. Якщо в першому таймі донеччани завдали чотири удари по воротах Худжамова, то в другому тільки два.

Під завісу матчу "Олімпік" мав справді прекрасну нагоду. Тейшейра "розрізав" оборону "Маріуполя" передачею на Геннадія Пасіча, який прострілив на Матара Діейе. Однак нападник дивом не замкнув передачу.

Матч так і завершився з рахунком 2:1 на користь "Маріуполя". Завдяки цьому результату "азовці" ділитимуть 6 сходинку з "Десною", яка свій матч зіграє в неділю. На 9 сходинці залишився "Олімпік", однак вже завтра донеччан можуть випередити "Карпати".

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Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Маріуполь ФК Олімпік
Джерело: 24 Канал
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