"Маріуполь" опублікував помилки судді в програному матчі проти "Колоса": відео

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"Маріуполь" опублікував помилки судді в програному матчі проти "Колоса"
"Маріуполь" опублікував помилки судді в програному матчі проти "Колоса" / facebook.com/fckoloskovalivka

Футбольний клуб "Маріуполь" з поразки розпочав новий сезон. У вівторок, 30-го липня, "азовці" на виїзді програли новачку УПЛ "Колосу" із села Ковалівка.

У матчі головний арбітр Олександр Дердо допустив декількох помилок. "Маріуполь" у своїх соцмережах опублікував, на думку клубу, найбільш грубі порушення Олександра Дердо.

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Красива видовищна гра багата на емоції і яскраві моменти, безумовно, сподобалася і вболівальникам і фахівцям. Але найцікавіший поєдинок був зіпсований роботою суддівської бригади на чолі з Олександром Дердо. Арбітр, якому не позичати досвіду, допустив цілий "букет" помилок: скасований гол Чеха, непризначений пенальті на Чоботенкові, придуманий штрафний...,
– йдеться у повідомленні "Маріуполя".

На 65 хвилині був призначений сумнівний штрафний, який ефектним ударом зумів реалізувати Гавриш. У підсумку гол зі штрафного став вирішальним у матчі. Хоча наприкінці гри "Колос" залишився у меншості.

 

 

Грубые судейские ошибки в матче Колос - Мариуполь

В первом туре Украинской Премьер-лиги ФК «Мариуполь» в гостях уступил «Колосу». Красивая зрелищная игра богатая на эмоции и яркие моменты, безусловно, понравилась и болельщикам и специалистам. Но интереснейший поединок был испорчен работой судейской бригады во главе с Александром Дердо. Арбитр, которому не занимать опыта, допустил целый «букет» ошибок: отмененный гол Чеха, неназначенный пенальти на Чоботенко, придуманный штрафной... Что это было? Смотрим видео!

Опубліковано FC Mariupol Пʼятниця, 2 серпня 2019 р.


Що цікаво, на цьому матчі у тестовому режимі використовували систему відеоповторів VAR. Зважаючи на те, що система використовувалася у тестовому режимі, Дердо не міг скористатися підказками асистентів.

Наступний матч "Маріуполь" зіграє 3-го серпня проти "Олександрії". "Колос" 4-го серпня відправиться у гості до "Олімпіка".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол УПЛ ФК Маріуполь ФК Колос
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