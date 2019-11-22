Маркевич розповів, чи очолить казахстанський клуб

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Мирон Маркевич / 24 канал

Мирон Маркевич прокоментував інформацію щодо можливості роботи з одним із клубів чемпіонату Казахстану. Видання Vesti.kz повідомило, що Маркевич начебто веде перемовини з один із лідерів тамтешнього чемпіонату. Маркевич спростовує чутки.

У коментарі ресурсу Footboom.com Маркевич заявив, що не отримував пропозицій від казахстанських клубів. "Ви хочете мене запитати про Казахстан? Нічого не знаю! Ні з ким із представників казахстанських клубів я не розмовляв", – заявив Мирон Богданович.

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Також Маркевич прокоментував потенційну пропозицію очолити клуб з Казахстану. Фахівець заявив, що хоче попрацювати тренером у клубі, який ставить серйозні цілі.

Все залежить від багатьох факторів. Я не розумію, яка-то може бути команда. Так, я хочу ще попрацювати. Це однозначно. Але говорив вже не раз: хочу взяти участь у серйозному проєкті на зразок "Металіста" чи "Дніпра". Просто кудись їхати, то я вже не в тому віці,
– резюмував Маркевич.

Чим наразі займається Маркевич? Екстренер харківського "Металіста" та "Дніпра" наразі очолює Комітет національних збірних УАФ. Останнім клубом 68-річного фахівця був "Дніпро". З дніпрянами Маркевич дійшов до фіналу Ліги Європи у 2015 році.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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