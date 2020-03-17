Маркевич розповів, як перенесення Євро-2020 може вплинути на збірну України

Відомий український фахівець Мирон Маркевич поділився своєю думкою з приводу перенесення Євро-2020 на 2021-й рік.

Глава комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич розповів про вплив такого рішення на збірну України і перспективи роботи Андрія Шевченка. Слова фахівц цитує "Футбол 24".

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– Мироне Богдановичу, замість Євро-2020 доведеться чекати Євро-2021. Що думаєте з цього приводу?

– Думаю те ж, що й усі. За таких умов проводити Євро зараз – нереально. Потрібно стабілізувати ситуацію. Перенести турнір на наступний рік – найбільш правильне рішення.

– Як це може позначитися на силі збірної України?

– Побачимо. Давайте спочатку дочекаємося, щоб можна було спокійно тренуватися і грати у футбол. Щоб глядачі сиділи на трибунах. Тоді можна буде про щось говорити. Бо те, що ми мали зараз – то не футбол. Кому він потрібний?

– У нас вистачає вікових гравців – Ярмоленко, Коноплянка, Марлос, Пятов… Через рік вони молодшими не стануть.

– Звичайно, з цієї точки зору було б краще зіграти ще цього року. Команда перебувала на ходу. Ну але куди ти від цього подінешся? Є така специфічна ситуація – потрібно з неї виходити. Я не думаю, що за рік всі ці футболісти аж так сильно постаріють. З іншого боку, може це й добре. Бо зараз Ярмоленко тільки оговтується від травми. Зінченко повернеться в основний склад, Маліновський… Як то кажуть, все, що не стається – на краще.

– Мабуть, тепер можна з впевненістю говорити, що Шевченко не перейде у клуб, а продовжить роботу зі збірною?

– Ну так, і тренерський склад залишиться. Степаненко стане на ноги. А за той рік, можливо, ще хтось із молодих підтягнеться у збірну. У Зорі, наприклад, є хороші пацани. Будемо сподіватися, що те все скоро закінчиться і наш клубний футбол повернеться на звичні рамки. Це зараз – найголовніше.

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– Складається унікальна ситуація в історії футболу, коли два великі форуми відбудуться з перервою в один рік, адже на 2022-й запланований чемпіонат світу…

– Нічого страшного я в цьому не бачу.

– Як особисто ви захищаєтесь від коронавірусу?

– (Усміхається) Мию руки постійно. Щоправда, бігаю тепер лише біля дому. Кажуть, що вірус найбільш невблаганний до людей, яким за 60. Тому стараюся якомога менше бувати "на людях". Сподіваюся, це ненадовго. Все у нас повинно бути нормально.

17 березня УЄФА прийняв рішення про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Матчі континентальної першості пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.

У фінальну частину Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй, матчі якого були перенесені з березня на червень нинішнього року.

з березня на червень нинішнього року. Також УЄФА прийняв рішення про відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи після того, як покращиться ситуація в боротьбі з коронавірусом. Європейські чемпіонати повинні бути дограні до кінця червня.

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