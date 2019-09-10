Марлос отримав найвищий рейтинг серед українців у FIFA 20

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Марлос
Марлос / ФК "Шахтар"

У грі FIFA 20 оприлюднені рейтинги гравців, у тому числі й українців. Найвищий рейтинг – у півзахисника Марлоса.

Він отримав рейтинг 82. Також 80 отримав і його партнер по донецькому "Шахтарі" Тарас Степаненко. Стільки ж у них було й у попередній версії гри.

Натомість з топ-10 випав Євген Коноплянка. У попередній версії гри він мав 79, а зараз буде мати лише 75. Впав рейтинг і в Андрія Ярмоленка – з 80 до 79. Зате зріс Руслан Маліновський – з 76 до 79, і Жуніора Мораеса – на три пункти до 78.

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Найвищий рейтинг має Андрій Шевченко – від 86 до 91. Однак він буде представлений як легенда у цій грі. З повним рейтингом українців у грі можна ознайомитися за посиланням.


Рейтинг українців у грі FIFA 20

FIFA 20 вийде 27 вересня на PC, PlayStation 4, Xbox One і Nintendo Switch.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Кіберспорт Збірна України з футболу Андрій Ярмоленко Євген Коноплянка Техно
Джерело: 24 канал
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