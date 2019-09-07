Марлос забив перший гол за збірну України: відео
Бразильський українець Марлос відзначився першим голос у складі збірної України. 11-й номер "синьо-жовтих" забив у поєдинку кваліфікації Євро-2020 проти збірної Литви.
Марлос забив на 28-й хвилині поєдинку у Вільнюсі. Футболіст "Шахтаря" перехопив м'яч на підступах до штрафного литовців, Яремчук "відтягнув" на себе декількох оборонців.
Читайте також: Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020
Хавбек зробив декілька кроків, після чого прекрасно поцілив у нижній кут воротаря збірної Литви.
Відео голу Марлоса
Після першого тайму збірна України перемагає Литву з рахунком 2:0. Голом відзначився Зінченко після результативного пасу Марлоса.
Це третій результативний пас для 31-річного футболіста у складі національної збірної в 14 матчах.
Попередній гольовий пас Марлос віддав майже рівно рік тому – 6 вересня 2018 го в матчі з Чехією (2:1). Дебютний асист був теж зроблений восени – 10 листопада 2017 року проти Словаччини (2:1).
Марлос дебютував за збірну України 6-го жовтня 2017 року в поєдинку проти Косово (0:2).
Результат матчу Литва – Україна читайте на сайті Спорт24.