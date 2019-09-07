Марлос забив перший гол за збірну України: відео

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Марлос
Марлос / GETTY IMAGES

Бразильський українець Марлос відзначився першим голос у складі збірної України. 11-й номер "синьо-жовтих" забив у поєдинку кваліфікації Євро-2020 проти збірної Литви.

Марлос забив на 28-й хвилині поєдинку у Вільнюсі. Футболіст "Шахтаря" перехопив м'яч на підступах до штрафного литовців, Яремчук "відтягнув" на себе декількох оборонців.

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Хавбек зробив декілька кроків, після чого прекрасно поцілив у нижній кут воротаря збірної Литви.

Відео голу Марлоса

Після першого тайму збірна України перемагає Литву з рахунком 2:0. Голом відзначився Зінченко після результативного пасу Марлоса.

Це третій результативний пас для 31-річного футболіста у складі національної збірної в 14 матчах.

Попередній гольовий пас Марлос віддав майже рівно рік тому – 6 вересня 2018 го в матчі з Чехією (2:1). Дебютний асист був теж зроблений восени – 10 листопада 2017 року проти Словаччини (2:1).

Марлос дебютував за збірну України 6-го жовтня 2017 року в поєдинку проти Косово (0:2).

Результат матчу Литва – Україна читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Новини Спорту Спорт Литва – Україна Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
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