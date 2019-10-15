Марта Костюк зачохлила ракетку на змаганнях WTA у Люксембурзі

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла подолати стадію 1/16 фіналу на змаганнях WTA у Люксембурзі. Українка програла 79 ракетці світу Лаурі Зігемунд.

Лаура Зігемунд – Марта Костюк 2:1 (4:6, 7:5, 6:2)

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У першому сеті обидві тенісистки вдало грали на своїх подачах. У першому геймі німкеня мала єдиний брейк-пойнт у сеті, але не скористалася ним. Водночас 17-річна Марта свій єдиний брейк-пойнт використала у 10-у геймі та виграла партію.

Другу партію краще розпочала українка. Оформивши брейк, Марта повела 2:0, але відразу програла свою подачу. У шостому геймі українка вдруге відібрала подачу Лаури й повела 5:3. Після цього 31-річна німкеня виграла 4 гейми поспіль, а відтак і сет.

Третій сет Костюк розпочала вкрай невдало. Марта програла 4 гейми поспіль, після чого вперше у сеті зуміла захистити свою подачу. У наступному геймі Марта відібрала подачу німкені й здавалося, що інтрига в матчі відновиться.

Та Лаура виграла два гейми поспіль і довела матч до перемоги. Поєдинок тривав майже дві з половиною години.