Марта Костюк зачохлила ракетку на змаганнях WTA у Люксембурзі

87 Читать новость на русском
Марта Костюк
Марта Костюк / wta

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла подолати стадію 1/16 фіналу на змаганнях WTA у Люксембурзі. Українка програла 79 ракетці світу Лаурі Зігемунд.

Лаура Зігемунд – Марта Костюк 2:1 (4:6, 7:5, 6:2)

Читайте також: Виглядає все дуже добре, зараз Москва розцвіла, – Еліна Світоліна

У першому сеті обидві тенісистки вдало грали на своїх подачах. У першому геймі німкеня мала єдиний брейк-пойнт у сеті, але не скористалася ним. Водночас 17-річна Марта свій єдиний брейк-пойнт використала у 10-у геймі та виграла партію.

Другу партію краще розпочала українка. Оформивши брейк, Марта повела 2:0, але відразу програла свою подачу. У шостому геймі українка вдруге відібрала подачу Лаури й повела 5:3. Після цього 31-річна німкеня виграла 4 гейми поспіль, а відтак і сет.

Третій сет Костюк розпочала вкрай невдало. Марта програла 4 гейми поспіль, після чого вперше у сеті зуміла захистити свою подачу. У наступному геймі Марта відібрала подачу німкені й здавалося, що інтрига в матчі відновиться.

Та Лаура виграла два гейми поспіль і довела матч до перемоги. Поєдинок тривав майже дві з половиною години.

blog_ava
Хелловін-2019: коли і як відзначають моторошне свято
сьогодні
18492
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Марта Костюк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як збірна України в Києві Португалію перемагала та на Євро-2020 виходила
сьогодні 16:30 Як збірна України в Києві Португалію перемагала та на Євро-2020 виходила
Ігор Саджениця 336
Імпровізація боксу: чому дебют Усика не вразив
13 жовтня 12:40 Імпровізація боксу: чому дебют Усика не вразив
Михайло Гема 2582
Україна – Португалія: як українські гравці святкували перемогу – відео і фото з роздягальні
сьогодні 00:37 Україна – Португалія: як українські гравці святкували перемогу – відео і фото з роздягальні
Василь Денисюк 6557
Україна у важкому матчі перемогла Португалію: відеоогляд поєдинку
14 жовтня 23:45 Україна у важкому матчі перемогла Португалію: відеоогляд поєдинку
Михайло Гема 8690
Виконання гімну України перед матчем з Португалією у Києві: відео
14 жовтня 22:14 Виконання гімну України перед матчем з Португалією у Києві: відео
Юрій Семенюк 4532
Новини
Більше новин
Залиште відгук