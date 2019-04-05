Мар'ян Швед обігнав батька і близький до історичного рекорду "Карпат"

У першому турі другого етапу УПЛ "Карпати" розбили Ворсклу з рахунком 4: 0. Два голи в складі своєї команди оформив Мар'ян Швед, тим самим довівши кількість голів у чемпіонаті до 13-ти.

Практично немає сумнівів у тому, що 21-річний вінгер залишиться найкращим бомбардиром львів'ян у цій Прем'єр-лізі, пише "Команда №1".

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Карпати провели у "вишці" 26 сезонів з 28-ти, і за цей період головних снайперів у них було 30. При цьому досягали звання найкращого по голам сумарно 22 гравця. Кілька разів клубну гонку бомбардирів вигравали Андрій Покладок (тричі), Олександр Паляниця, Іван Гецко, Василь Швед, Вільям Роша Батіста та Лукас Перес (всі – по два рази). Дуже близький до цього досягнення і Мар'ян, який вже "переплюнув" свого батька.

У сезоні-2001/02 в складі "зелено-білих" було відразу три головних голеадора – три гравці забили по три голи. Це ж найнижчий бомбардирський результат для "Карпат" в чемпіонатах України.

Найвищий показник був у сезоні-1998/99, коли Паляниця і Гецко наколотили по 16 голів. Втім, Шведу-молодшому під силу наздогнати колишніх зірок львівського клубу. До речі, в минулому чемпіонаті він і сам розділив пальму першості з Хорхе Карраскалем – у обох нападників було по шість взяттів воріт.

Що стосується співвідношення голів за матч, то лише шість разів найкращий бомбардир забивав хоча б по разу на два поєдинки. Двічі такого показника досягали Паляниця і Гецко, одного разу – Покладок. Швед зараз забиває в середньому 0,61 гола за одну гру. Так що на останні дев'ять турів чемпіонату у Мар'яна є свої бомбардирські цілі.

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