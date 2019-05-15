Мар'ян Швед приєднався до "Селтіку" і вже провів перше тренування: фото та відео

Півзахисник збірної України Мар'ян Швед приєднався до своєї нової команди, шотландського "Селтіку", і вже провів перше тренування в загальній групі.

Про це повідомляє офіційний сайт шотландського клубу.

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“It’s great to finally be here. I’ve been really excited about coming, and now I am here, I’m really looking forward to starting my #CelticFC career.”



Welcome to Glasgow, Marian! ️ — Celtic Football Club (@CelticFC) 14 мая 2019 г.

Здорово, нарешті, бути в "Селтіку". Дуже радий, що перейшов в цю команду, я дійсно з нетерпінням чекаю початку моєї кельтської кар'єри. Уже провів кілька прекрасних днів, тренуючись із "Селтіком", попрацював як завжди дуже продуктивно.

"Перебуваючи в Україні, я постійно стежив за іграми "Селтіку". Дуже сильно радів чемпіонствам. Вважаю, що 8 разів поспіль виграти чемпіонат Шотландії – феноменальне досягнення. Шалено радий за клуб, тренерів та своїх нових партнерів по команді, – заявив Швед після тренування в новому клубі.

Спорт 24 писав, що "Селтік" підписав Шведа в січні за 2 мільйони євро, але спочатку залишив його у "Карпатах" до кінця сезону. Однак сторони вирішили, що хавбек раніше покине Львів і прибуде у Глазго.

Для Шведа "Селтік" – вже не перший закордонний клуб. З 2015-го по 2018 він виступав за другу команду "Севільї", зігравши лише 11 матчів у Сегунді В.

У нинішньому сезоні Швед забив 15 голів і зробив 4 асисти в 26 матчах за "Карпати" у всіх турнірах.

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