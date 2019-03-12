Мар'ян Швед травмувався і може більше не зіграти за "Карпати"

Стали відомі деталі травми українського футболіста "Селтіка", що виступає на правах оренди за "Карпати", Мар'яна Шведа.

Як повідомляє шотландське видання Daily Record з посиланням на головного тренера львів'ян Фабрі Гонсалеса, у футболіста збірної України діагностували розрив м'яза стегна.

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Швед – один з наших найкращих футболістів, і його відсутність зробило матч з "Шахтарем" набагато складнішим. Мар'ян отримав важку травму, у нього розрив м'яза стегна. Він пройде обстеження, але поки ми не знаємо, наскільки серйозне його пошкодження,

– сказав Гонсалес.

Як зазначає видання, травма Мар'яна може бути досить серйозною, щоб той більше не зіграв за "Карпати" в поточному сезоні.

До слова, півзахисник до завершення сезону виступає за "Карпати" на правах оренди, після чого Швед відправиться "Селтік", куди український клуб продав його в кінці січня.

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