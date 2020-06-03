У вівторок, 2 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Карпати" заявили про спалах COVID-19 у команді

Львівські "Карпати" після повторного тестування на COVID-19 заявили про спалах вірусу у команді. Клуб вимушено йде на карантин.

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Клуб повідомив, що 2-го червня отримав менше, аніж половину позитивних результатів тестування, які футболісти здали напередодні. Загалом тестування пройшли 65 осіб.

Що відомо про коронавірус у "Карпатах"

30 травня у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19. Позитивний тест підтвердив футболіст Владислав Дубінчак.

За інформацію ЗМІ, ще один позитивний тест здав працівник клубу і гравець молодіжного складу.

Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня. У "Карпатах" заявили, що клуб не оскаржуватиме рішення УПЛ, якщо їм зарахують технічну поразку.

"Маріуполь" начебто не протестуватиме проти перенесення матчу з "Карпатами". Гра може бути перенесена у Маріуполь.

Наступний матч "Карпати" мали зіграти 7 червня проти "Ворскли" у Полтаві.

Формула-1 офіційно виходить з карантину

Новий сезон Формули-1, який досі не стартував через пандемію COVID-19, офіційно розпочнеться 5 липня. Першим гран-прі сезону відбудеться в Австрії.

Календар сезону-2020

Гран-прі Австрії 3-5 липня

Гран-прі Австрії 10-12 липня

Гран-прі Угорщини 17-19 липня

Гран-прі Великобританії 31 липня – 2 серпня

Гран-прі Великобританії 7-9 серпня

Гран-прі Іспанії 14-16 серпня

Гран-прі Бельгії 28-30 серпня

Гран-прі Італії 4-6 вересня

"Шахтар" дізнався де та як гратиме у Лізі Європи

Призупинені через пандемію COVID-19 розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2019/2020 планують дограти. Услід за Німеччиною вирішальні матчі хоче провести і Португалія. УЄФА розглядає можливі варіанти формату догравання Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

До теми Матчі Ліги чемпіонів відбудуться у Німеччині: турнір завершать у незвичному форматі

Один з варіантів догравання єврокубків є формат так званого "фіналу вісьмох". Всі стадії, починаючи з 1/4 фіналу, пройдуть в один матч з перервою між іграми в 7-10 днів.

Команди гратимуть у Лісабоні (Португалія). Клубам будуть надані готель, тренувальні поля та інші необхідні умови. Подібна система дозволить уникнути зайвих перельотів.

Серія А офіційно оголосила про дати відновлення сезону

Італійська Серія повернеться вже через три тижні. Опублікований офіційний календар до кінця сезону.

Чемпіонат Італії відновиться 20 червня двома перенесеними матчами 25-го туру: "Торіно" – "Парма" і "Верона" – "Кальярі".

21 червня відбудуться ще два перенесених поєдинку 25-го туру Серії А: "Аталанта" Руслана Маліновського зустрінеться з "Сассуоло", "Інтер" зіграє з "Сампдорією".