Масове зараження COVID-19 у "Карпатах", відновлення Формули-1 та інші новини спорту 2 червня
У вівторок, 2 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
"Карпати" заявили про спалах COVID-19 у команді
Львівські "Карпати" після повторного тестування на COVID-19 заявили про спалах вірусу у команді. Клуб вимушено йде на карантин.
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Клуб повідомив, що 2-го червня отримав менше, аніж половину позитивних результатів тестування, які футболісти здали напередодні. Загалом тестування пройшли 65 осіб.
Що відомо про коронавірус у "Карпатах"
- 30 травня у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19. Позитивний тест підтвердив футболіст Владислав Дубінчак.
- За інформацію ЗМІ, ще один позитивний тест здав працівник клубу і гравець молодіжного складу.
- Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня. У "Карпатах" заявили, що клуб не оскаржуватиме рішення УПЛ, якщо їм зарахують технічну поразку.
- "Маріуполь" начебто не протестуватиме проти перенесення матчу з "Карпатами". Гра може бути перенесена у Маріуполь.
- Наступний матч "Карпати" мали зіграти 7 червня проти "Ворскли" у Полтаві.
Формула-1 офіційно виходить з карантину
Новий сезон Формули-1, який досі не стартував через пандемію COVID-19, офіційно розпочнеться 5 липня. Першим гран-прі сезону відбудеться в Австрії.
Календар сезону-2020
- Гран-прі Австрії 3-5 липня
- Гран-прі Австрії 10-12 липня
- Гран-прі Угорщини 17-19 липня
- Гран-прі Великобританії 31 липня – 2 серпня
- Гран-прі Великобританії 7-9 серпня
- Гран-прі Іспанії 14-16 серпня
- Гран-прі Бельгії 28-30 серпня
- Гран-прі Італії 4-6 вересня
"Шахтар" дізнався де та як гратиме у Лізі Європи
Призупинені через пандемію COVID-19 розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2019/2020 планують дограти. Услід за Німеччиною вирішальні матчі хоче провести і Португалія. УЄФА розглядає можливі варіанти формату догравання Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
До теми Матчі Ліги чемпіонів відбудуться у Німеччині: турнір завершать у незвичному форматі
Один з варіантів догравання єврокубків є формат так званого "фіналу вісьмох". Всі стадії, починаючи з 1/4 фіналу, пройдуть в один матч з перервою між іграми в 7-10 днів.
Команди гратимуть у Лісабоні (Португалія). Клубам будуть надані готель, тренувальні поля та інші необхідні умови. Подібна система дозволить уникнути зайвих перельотів.
Серія А офіційно оголосила про дати відновлення сезону
Італійська Серія повернеться вже через три тижні. Опублікований офіційний календар до кінця сезону.
Чемпіонат Італії відновиться 20 червня двома перенесеними матчами 25-го туру: "Торіно" – "Парма" і "Верона" – "Кальярі".
21 червня відбудуться ще два перенесених поєдинку 25-го туру Серії А: "Аталанта" Руслана Маліновського зустрінеться з "Сассуоло", "Інтер" зіграє з "Сампдорією".