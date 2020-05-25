Матч Ліги чемпіонів привів до 41 смерті від коронавірусу – Daily Mail

Компанія Edge Health провела дослідження впливу матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" – "Атлетіко" на поширення коронавірусу. Ця гра призвела до 41 смерті від COVID-19.

Про це повідомляє Daily Mail. Люди, які захворіли, вмирали через 25-35 днів після цього матчу.

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За оцінками експертів, на момент проведення поєдинку в Англії було 100 тисяч заражених на COVID-19, а в Іспанії – 640 тисяч.

Матч Ліверпуль – Атлетіко: що відомо

Матч відбувся в Ліверпулі 11 березня, його відвідали 52 тисячі глядачів, включаючи 3 тисячі вболівальників з Мадрида, в якому на той момент був частково введений режим карантину.

"Ліверпуль" в тому матчі програв "Атлетіко" 2:3 і вилетів з Ліги чемпіонів – як це було.