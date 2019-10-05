Матч "Чорноморця" в Першій лізі не дограли через бійку: відео

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ФК "Чорноморець"
ФК "Чорноморець" / facebook.com/pg/fc.chernomorets

Матч 12-го туру Першої ліги України "Балкани" – "Чорноморець" не дограли через інцидент з уболівальниками команди гостей. Гра була зупинена за рахунку 1:1.

За словами коментатора матчу, фани "Чорноморця" влаштували бійку з правоохоронцями, яка не потрапила в трансляцію зустрічі. До них був застосований сльозогінний газ.

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Арбітр матчу Олександр Титов призупинив зустріч на 71-й хвилині. У трансляцію потрапила бійка вболівальників зі стюардами.

Після зупинки матчу ультрас одеситів вибігли на поле, один з них був з запаленим фаєром у руках. Рефері так і не відновив матч.

Повне відео заворушень

"Чорноморець" та "Балкани" перебувають у нижній частині турнірної таблиці в Першій лізі. "Моряки" посідають 10-е місце, а "Балкани" – 13-ті.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Чорноморець
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