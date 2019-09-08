Матч Франція – Албанія розпочався зі скандалу: гості відмовилися виходити на гру через гімн

919 Читать новость на русском
Матч Франція – Албанія розпочався зі скандалу: гості відмовилися виходити на гру через гімн

У матчі кваліфікації Євро-2020 між збірними Франції та Албанії стався неприємний інцидент. Він мало не закінчився скандалом.

Перед початком матчу обом збірним включили гімни їх країн. І якщо з гімном Франції проблем не виникло, то організатори помилилися з гімном Албанії. Замість нього помилково включили гімн Андорри. Тож фанати гостей на трибунах освистали все це дійство, а футболісти у цей час стояли зі здивуванням на обличчі.

Читайте також: Україна розгромила Литву у матчі кваліфікації Євро-2020

Ще гірше стало після того, як диктор на стадіоні вибачився перед "збірною Вірменії", пише BBC.

Закінчилося все тим, що тренер збірної Албанії заявив арбітру, що його команда не зіграє, якщо не включать гімн його країни. Організатори таки знайшли правильний гімн Албанії. Тож матч розпочався на десять хвилин пізніше.

Гра закінчилася перемогою збірної Франції 4:1.

blog_ava
Нас було 35, а ФСБшників – понад 40, – Гриб розповів про обмін і своє життя за ґратами
сьогодні
7215
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Євро-2020 Албанія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Леклер впевнено виграв гран-прі Італії, Хемілтон лише третій
сьогодні 17:38 Леклер впевнено виграв гран-прі Італії, Хемілтон лише третій
111
Євро-2020: Результати матчів та відео голів 7 вересня
сьогодні 11:52 Євро-2020: Результати матчів та відео голів 7 вересня
1940
Б'янка Андреєску здолала Серену Вільямс у фіналі US Open: відео
сьогодні 01:26 Б'янка Андреєску здолала Серену Вільямс у фіналі US Open: відео
788
Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
7 вересня 23:54 Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
3047
Португалія перемогла Сербію у відборі Євро-2020, команди забили шість голів: відео
7 вересня 23:40 Португалія перемогла Сербію у відборі Євро-2020, команди забили шість голів: відео
1225
Новини
Більше новин
Залиште відгук