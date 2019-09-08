Матч Франція – Албанія розпочався зі скандалу: гості відмовилися виходити на гру через гімн

У матчі кваліфікації Євро-2020 між збірними Франції та Албанії стався неприємний інцидент. Він мало не закінчився скандалом.

Перед початком матчу обом збірним включили гімни їх країн. І якщо з гімном Франції проблем не виникло, то організатори помилилися з гімном Албанії. Замість нього помилково включили гімн Андорри. Тож фанати гостей на трибунах освистали все це дійство, а футболісти у цей час стояли зі здивуванням на обличчі.

One of the most embarrassing reasons for a kick-off to be delayed?



France played Andorra's national anthem instead of Albania's! The players reaction says it all...pic.twitter.com/Y7ip2bWq14 — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) September 7, 2019

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Ще гірше стало після того, як диктор на стадіоні вибачився перед "збірною Вірменії", пише BBC.

Faleminderit nga tifozerisë më të mirë në

ALB #NeJemiNjë

Shihemi më #10Shtator SHQIPËRI-Islandë pic.twitter.com/hpXtORJDGY — FSHF (@FSHForg) September 7, 2019

Закінчилося все тим, що тренер збірної Албанії заявив арбітру, що його команда не зіграє, якщо не включать гімн його країни. Організатори таки знайшли правильний гімн Албанії. Тож матч розпочався на десять хвилин пізніше.

Гра закінчилася перемогою збірної Франції 4:1.