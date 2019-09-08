Матч Франція – Албанія розпочався зі скандалу: гості відмовилися виходити на гру через гімн
У матчі кваліфікації Євро-2020 між збірними Франції та Албанії стався неприємний інцидент. Він мало не закінчився скандалом.
Перед початком матчу обом збірним включили гімни їх країн. І якщо з гімном Франції проблем не виникло, то організатори помилилися з гімном Албанії. Замість нього помилково включили гімн Андорри. Тож фанати гостей на трибунах освистали все це дійство, а футболісти у цей час стояли зі здивуванням на обличчі.
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Ще гірше стало після того, як диктор на стадіоні вибачився перед "збірною Вірменії", пише BBC.
Закінчилося все тим, що тренер збірної Албанії заявив арбітру, що його команда не зіграє, якщо не включать гімн його країни. Організатори таки знайшли правильний гімн Албанії. Тож матч розпочався на десять хвилин пізніше.
Гра закінчилася перемогою збірної Франції 4:1.
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