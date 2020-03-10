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Матч Польща – Україна пройде без глядачів: в країні скасовують масові заходи через коронавірус

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Матч Польща – Україна під загрозою зриву / УАФ

Влада Польщі у вівторок, 10 березня, оголосила про введення ряду заходів для боротьби з поширенням коронавірусу. У тому числі скасовані масові зібрання і заходи.

Про це повідомляє wyborcza.pl з посиланням на заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

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Ніяких подробиць стосовно спорту поки немає, проте не виключено, що контрольний матч Польща – Україна 31-го березня може не відбутися або пройде без уболівальників.

Зазначається, що матчі чемпіонату Польщі з футболу (Екстракляса) відбудуться за порожніх трибун.

Раніше Спорт24 повідомляв, що "синьо-жовті" також можуть зіграти без уболівальників зі збірною Франції на "Стад де Франс" – спаринг відбудеться 27 березня.

Головне про Covid-19

  • Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
  • Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.
  • У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
  • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
  • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Новини Польщі Збірна України з футболу Футбол
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