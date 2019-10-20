Матч "Шахтаря" у Лізі чемпіонів обслуговуватиме відомий арбітр
Матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтар" і "Динамо" Загреб обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів. Головним рефері поєдинку буде Антоніо Матеу Лаос.
Асистенти рефері Пау Себріан Девіс та Роберто дель Паломар, повідомляє сайт УЄФА.
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Відеопомічник головного рефері – Алехандро Ернандес. Асистент відеопомічника – Теодоро Собріно. Четвертий рефері – Хосе Луїс Мунуера.
Лаос вже двічі працював на матчах донецького "Шахтаря". У 2016 році іспанець обслуговував гру 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Андерлехта", яку "гірники" виграли 1:0.
У 2019 році іспанець був головним рефері 1/16 фіналу Ліги Європи "Айнтрахт" – "Шахтар" (4:1).
Також Лаос працював на одному матчі "Динамо" й "Дніпра" та двох поєдинках збірної України.
Поєдинок "Шахтар" – "Динамо" Загреб відбудеться 22 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок гри о 19:55.