Матч університетських команд з баскетболу закінчився масовою бійкою – відео

Матч університетських команд з баскетболу між "Канзасом" та "Канзас Стейт" закінчився масовою бійкою. У тому числі і за участі вболівальників. В хід пішли навіть стільці.

Інцидент трапився наприкінці матчу, коли "Канзас" вигравав домашній матч проти "Канзас Стейт". Гравець команди-гостей наприкінці зустрічі зробив перехоплення та намагався закинути м’яч. Однак Сільвіо Да Соуза зробив ефектний блок. А після цього як суперник впав на паркет, підійшов та в агресивній манері почав йому щось говорити.

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Така поведінка не сподобалася гравцям "Канзас Стейт", тож вони накинулися на Да Соузу. До сутички приєдналися й інші гравці, та тренерський штаб. А після цього і глядачі.

В один з моментів бійки Да Соуза навіть вихопив стілець, щоб вдарити суперника, та йому завадили це зробити.

Відео бійки на баскетбольному матчі

Варто відзначити. що за університетську команду "Канзасу" свого часу виступав українець Святослав Михайлюк. У 2018 році його обрали на драфті команда НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", однак згодом обміняли в "Детройт Пістонс".

Сама ж ліга NCAA (Національна асоціація студентського спорту) є доволі престижною в США. Матч університетських команд збирають заповнені стадіони. Найбільш поширеними є баскетбол та американський футбол. Щорічний прибуток організації складає понад один мільярд доларів.