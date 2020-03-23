Матч за участі українця Маліновського став "смертельною бомбою" коронавірусу в Ломбардії

Італійське видання Corriere dello sport в своєму матеріалі провело розслідування, і запропонувало свою точку зору про те, як почалася епідемія коронавірусу в Бергамо.

Як відомо, найгірша ситуація з хворими й надалі – на півночі Італії. Зокрема, – у Ломбардії, там ситуаціюз розпосюдженням коронавірусу дуже важко спинити.

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"Те, що повинно було стати святом для фанатів "Аталанти", ймовірно, перетворилося в спусковий механізм "смертельної бомби". Матч Ліги чемпіонів між "Аталантою" і "Валенсією" 19 лютого (1/8 фіналу Ліги чемпіонів) був так званою "нульовою грою", яка призвела до поширення коронавірусної інфекції на всій території Ломбардії, а потім і в Іспанії.

45 тисяч уболівальників, включаючи італійців та іспанців, які зібралися на трибунах стадіону в Мілані, цьому посприяли. Все почалося в метро – в той лютневий вечір один з поїздів, який доставив усіх на "Сан-Сіро", був забитий уболівальниками обох команд. Серед них, ймовірно, вже був хтось, заражений Covid-19, який вже з'явився і у Валенсії. Потім, на виході з забитого метро – спокій, обмін вимпелами та навіть сувенірні фотографії. Але, перш за все: багато пили пиво з одного і того ж келиха...

Як відомо, матч "Аталанта" – "Валенсія" був класифікований, як подія високого ризику. Вболівальники чекали з 18:30 до 20:00 в оточенні поліцейських, які кожні п'ять хвилин зупиняли італійців, щоб пропустити іспанських фанатів. Був страх зіткнень через побратимство між валенсійцями і фанатами "Інтера". Але все вийшло навпаки: зіткнень не було, фанати змішалися, споживаючи бутерброди біля кіосків. Потік уболівальників раптово звузився – в ньому було повно людей похилого віку.

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Після матчу в залі для преси, заповненому людьми, був фуршет, в якому брав участь і Кіке Матеу – валенсійський журналіст, який мав позитивний результат на коронавірус. Між комп'ютерними і обідніми столами неможливо було не зустрітися. Через тиждень Матеу був госпіталізований...

Потім, все перемістилося в Іспанію – без уболівальників, але з журналістами і гравцями, які були в той вечір в Мілані...", – написало видання.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Аталанта" – "Валенсія" відбувся 19 лютого, матч у відповідь – в Іспанії, 10 березня.

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