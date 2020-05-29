Матчі Ліги чемпіонів відбудуться у Німеччині: турнір завершать у незвичному форматі

В УЄФА вирішують, як завершити сезон Ліги чемпіонів 2019/2020. Найпрестижніший турнір Європи може бути дограний у Німеччині у новому форматі.

Як повідомляє Sky Sport Italia, матчі стадії 1/8 фіналу повинні пройти 7-8 серпня. На цьому етапі залишилося провести 4 поєдинки.

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Які поєдинки залишилося зіграти

До чвертьфіналу перед карантином встигли пробитися ПСЖ, "Лейпциг", "Атлетіко" та "Аталанта".

В інших протистояннях повинні відбутися повторні зустрічі:

"Баварія" – "Челсі" (3:0 на користь "Баварії" після першої гри);

"Барселона" – "Наполі" (1:1 після першої гри);

"Манчестер Сіті" – "Реал" (2:1 на користь "Сіті" після першої гри);

"Ювентус" – "Ліон" (1:0 на користь "Ліона" після першої гри).

За інформацією Sky Sport Italia, чвертьфінали планується провести 13-14 серпня на нейтральних полях у форматі одного матчу.

Також вивчається можливість проведення півфіналів і фіналу турніру у форматі "Фіналу чотирьох" у Німеччині через невизначену епідеміологічну ситуацію в Туреччині.

Як відомо, фінал мав прийняти Стамбул. Також Туреччина претендувала, щоб провести решту поєдинків.

Німеччину розглядають через те, що УЄФА залишився задоволеним рестартом Бундесліги. Там відновлено футбольні матчі з 16 травня.