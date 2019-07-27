Матчі "Динамо", "Зорі", "Дніпро-1" та "Десни" в УПЛ показуватимуть канали "2+2" та УНІАН

Протистояння між чотирма клубами – "Динамо", "Зоря", "Дніпро-1" та "Десна" проти єдиного телепулу УПЛ триває. Попри те, що офіційним транслятором турніру стали телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2", ці клуби підписали власні угоди з "1+1", куди входять телеканали "2+2" та УНІАН.

Нагадаємо, 8 з 12 клубів УПЛ проголосували за створення єдиного телепулу. Чотирма клубами, які відмовилися, виявилися "Динамо", "Зоря", "Дніпро-1" та "Десна". Відтак в УПЛ вирішили, що є більшість (2/3 необхідних голосів), і оголосили про створення єдиного тепепулу. Права на показ отримала "Медіа група Україна", куди й входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". І саме з цими телеканалами напружені відносини у "Динамо" та "Зорі". Тож вони заявили, що самі будуть продавати права на показ своїх матчів. Попри те, що в УПЛ пригрозили цим клубам.

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І от "1+1 медіа" оголосили про підписання довгострокових контрактів з "Динамо", "Зорею", "Дніпром-1" і "Десною" на трансляцію домашніх матчів УПЛ. Показ матчів буде здійснюватися на каналах "2+2" та УНІАН.

"Згідно з укладеними договорами, група бере на себе всі зобов'язання по виробництву і розміщенню телетрансляцій. Інформація про передачу всіх прав на покази каналах "Футбол 1/2" була поширена передчасно і безпідставно", – йдеться в заяві "1+1 медіа".

Наступного тижня УНІАН транслюватиме матчі "Десна" – "Львів" (30 липня), "Дніпро-1" – "Олімпік" (31 липня), "Десна" – "Ворскла" (3 серпня) та "Зоря" – "Дніпро-1" (4 серпня). 10 серпня "2+2" покаже матч "Динамо" – "Шахтар".