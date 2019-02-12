Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи розпочнуться з хвилини мовчання в пам’ять про Еміліано Сала

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Матчі ЛЧ та ЛЄ розпочнуться з хвилини мовчання
Матчі ЛЧ та ЛЄ розпочнуться з хвилини мовчання / Sportsnet

Перед матчами Ліги чемпіонів та Ліги Європи 12-14 лютого буде хвилина мовчання в пам’ять про загиблого футболіста Еміліано Сала. Футболіст загинув у авіакатастрофі 21 січня.

Також клуби, які гратимуть матчі єврокубків у ці дні, можуть використати чорні пов’язки на руках гравців в пам’ять про Еміліано Сала. Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті УЄФА.

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Варто зазначити, що серед матчів, які розпочнуться з хвилини мовчання, є дві ігри за участі українських клубів. У четвер, 14 лютого, київське "Динамо" зіграє на виїзді проти грецького "Олімпіакоса" (початок матчу о 19:55). В цей же день у Харкові о 22:00 "Шахтар" прийматиме німецький "Айнтрахт".

Що сталося з Еміліано Сала?

  • Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою.
  • Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
  • Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою.
  • 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Сала та Дейва Ібботсона майже не було.
  • Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони і виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака.
  • У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не вдалося виявити.
  • 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сала.
  • Попередній звіт про причини авіакатастрофи над Ла-Маншем, під час якої загинули Еміліано Сала та Дейв Ібботсон, буде опубліковано до кінця лютого 2019 року.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга Європи Шахтар Пропав Еміліано Сала Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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