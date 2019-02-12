Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи розпочнуться з хвилини мовчання в пам’ять про Еміліано Сала

Перед матчами Ліги чемпіонів та Ліги Європи 12-14 лютого буде хвилина мовчання в пам’ять про загиблого футболіста Еміліано Сала. Футболіст загинув у авіакатастрофі 21 січня.

Також клуби, які гратимуть матчі єврокубків у ці дні, можуть використати чорні пов’язки на руках гравців в пам’ять про Еміліано Сала. Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті УЄФА.

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Варто зазначити, що серед матчів, які розпочнуться з хвилини мовчання, є дві ігри за участі українських клубів. У четвер, 14 лютого, київське "Динамо" зіграє на виїзді проти грецького "Олімпіакоса" (початок матчу о 19:55). В цей же день у Харкові о 22:00 "Шахтар" прийматиме німецький "Айнтрахт".

Що сталося з Еміліано Сала?

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