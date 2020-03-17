Матчі плей-офф Євро-2020 та Лігу націй офіційно перенесуть
Услід за скасуванням чемпіонату Європи з футболу в УЄФА прийняли ще декілька важливих рішень щодо сезону. УЄФА переносить матчі плей-офф Євро-2020 та Лігу націй.
Sky Sport опублікувало заяву УЄФА щодо перенесення Євро-2020. Там мовиться, що всі матчі чоловічих та жіночих команд під егідою УЄФА будуть перенесені.
До теми УЄФА переніс Євро-2020
Також в УЄФА вирішили, що матчі плей-офф Євро-2020 та товариські поєдинки між збірними відбудуться у червні.
Попередньою датою півфіналів та фіналів матчів раунду плей-офф були 26 та 31 березня.
Водночас польський футбольний союз інформує, що УЄФА перенесе матчі наступного розіграшу Ліги націй, чемпіонат Європи U-21 та Євро серед жінок.
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Втім, остаточне рішення буде прийматися з огляду на ситуацію, пов'язану з пандемією коронавірусу.
Станом на 17 березня вірусом заразилися понад 174 тисячі осіб, померли 7 085 осіб. У Європі найбільше потерпає Італія, Іспанія, Франція та Німеччина.
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