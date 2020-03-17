Матчі плей-офф Євро-2020 та Лігу націй офіційно перенесуть

Услід за скасуванням чемпіонату Європи з футболу в УЄФА прийняли ще декілька важливих рішень щодо сезону. УЄФА переносить матчі плей-офф Євро-2020 та Лігу націй.

Sky Sport опублікувало заяву УЄФА щодо перенесення Євро-2020. Там мовиться, що всі матчі чоловічих та жіночих команд під егідою УЄФА будуть перенесені.

До теми УЄФА переніс Євро-2020

Також в УЄФА вирішили, що матчі плей-офф Євро-2020 та товариські поєдинки між збірними відбудуться у червні.

Попередньою датою півфіналів та фіналів матчів раунду плей-офф були 26 та 31 березня.

Водночас польський футбольний союз інформує, що УЄФА перенесе матчі наступного розіграшу Ліги націй, чемпіонат Європи U-21 та Євро серед жінок.

Це важливо Ще один великий футбольний турнір між збірними перенесли через коронавірус

Втім, остаточне рішення буде прийматися з огляду на ситуацію, пов'язану з пандемією коронавірусу.

Станом на 17 березня вірусом заразилися понад 174 тисячі осіб, померли 7 085 осіб. У Європі найбільше потерпає Італія, Іспанія, Франція та Німеччина.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 канал

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