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"Матчі з Росією мали підтекст": легенда збірної України пригадав поєдинки до Євро-2000

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Сергій Ребров / Фото з відкритих джерел

Колишній футболіст збірної України, а нині головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров розповів про матчі з Росією.

Ребров в коментарі zbirna.com пригадав матчі з Росією у відборі Євро-2000.

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Матчі з Росією мали певний підтекст, але особисто я намагався не звертати на це уваги. Просто налаштовувався на сильного противника. Тоді вистачало всяких заяв та іншого (особливо перед виїзною грою), але нас особливо ніхто не накачував. Писали, що Йожеф Сабо забороняв футболістам розмовляти по телефону і читати газети, але я такого не пам'ятаю. Думаю, такого і не було.

"У Києві, звичайно, була особлива атмосфера, і ми не могли не порадувати своїх уболівальників. Допоміг швидкий гол. Я тоді подав зі штрафного, і Сергій Попов відкрив рахунок у матчі", – сказав Ребров.

9-го жовтня 1999 року збірна Росії приймала Україну в рамках відбору на Євро-2000. Матч проходив на московському стадіоні "Лужники" і точно увійшов в історію українського футболу. Спорт24 пропонує пригадати події того дня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Росії Збірна України з футболу
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