Матвієнко після зірвано переходу в "Арсенал" має пропозиції від інших клубів: у списку "МанСіті"
Юрій Данченко – агент Миколи Матвієнка розповів, в який клуб може перейти оборонець "Шахтаря". У зимове трансферне вікно Матвієнко був близький, щоб перейти в "Арсенал".
Агент у коментарі FootBoom заявив, що йому складно говорити, чи "Арсенал" повернеться до ідеї придбання Матвієнка влітку. За його словами, в Матвієнка є декілька варіантів щодо зміни клубу.
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На літо у нас вже зараз досить варіантів для Миколи, але розмінюватися, як то кажуть, по дрібницях ми не хочемо. Важливо, щоб футболіст потрапив в команду, яка за своїм стилем максимально близька до гри "Шахтаря" і збірної України. Такий футбол – з контролем м'яча, високою лінією оборони і так далі – ідеально підходить для Матвієнка,
– заявив Данченко.
За словами агента, Матвієнком цікавляться англійські "Манчестер Сіті" та "Арсенал". Ці клуби, на думку агента, найкраще підходять для Миколи.
"Але в "Шахтарі" гравець теж може рости, для нас це дуже важливо. А для самого Миколи це рідний клуб, в якому він пройшов усі щаблі футбольного розвитку", – резюмував Данченко.
Що відомо про перехід Матвієнка в "Арсенал"
- За інформацією ЗМІ, "Арсенал" запропонував "Шахтарю" варіант з орендою Матвієнка до кінця сезону за 4,5 мільйона фунтів із зобов'язанням викупу гравця за 22 мільйони фунтів.
- "Шахтар" начебто відмовився продавати Матвієнка. Донеччани оцінили українця у 30 мільйонів фунтів і не мають наміру відпускати його за менші гроші.
- Таким чином, "Арсенал" вирішив взяти в оренду центрального захисника "Фламенгу" Пабло Марі, хоча раніше розглядав його лише як альтернативний варіант.
- Агент Олег Смалійчук, який начебто займався переходом Матвієнка, звинуватив у зриві трансферу менеджмент "Шахтаря".
- Чинний контракт Матвієнка з "гірниками" розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні 23-річний захисник провів 21 матч за "Шахтар" у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.