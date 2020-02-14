Матвієнко після зірвано переходу в "Арсенал" має пропозиції від інших клубів: у списку "МанСіті"

Юрій Данченко – агент Миколи Матвієнка розповів, в який клуб може перейти оборонець "Шахтаря". У зимове трансферне вікно Матвієнко був близький, щоб перейти в "Арсенал".

Агент у коментарі FootBoom заявив, що йому складно говорити, чи "Арсенал" повернеться до ідеї придбання Матвієнка влітку. За його словами, в Матвієнка є декілька варіантів щодо зміни клубу.

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На літо у нас вже зараз досить варіантів для Миколи, але розмінюватися, як то кажуть, по дрібницях ми не хочемо. Важливо, щоб футболіст потрапив в команду, яка за своїм стилем максимально близька до гри "Шахтаря" і збірної України. Такий футбол – з контролем м'яча, високою лінією оборони і так далі – ідеально підходить для Матвієнка,

– заявив Данченко.

За словами агента, Матвієнком цікавляться англійські "Манчестер Сіті" та "Арсенал". Ці клуби, на думку агента, найкраще підходять для Миколи.

"Але в "Шахтарі" гравець теж може рости, для нас це дуже важливо. А для самого Миколи це рідний клуб, в якому він пройшов усі щаблі футбольного розвитку", – резюмував Данченко.

Що відомо про перехід Матвієнка в "Арсенал"