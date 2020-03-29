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Майбутній суперник Альвареса показав, як потрібно правильно бити дружину і потрапив у скандал

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Біллі Джо Сондерс

В інтернеті з'явився скандальний ролик за участю чемпіона другої середньої ваги за версією WBO Біллі Джо Сондерса (29-0, 14 КО), в якому він розповідає "як правильно бити жінок".

Відео викликало дуже велику хвилю критики на адресу чемпіона. У своєму Twitter Сондерс опублікував пост, в якому попросив вибачення за відео.

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"Я б ніколи не став закривати очі на домашнє насильство. Якби я побачив, як чоловік чіпає жінку, я б розірвав його на шматки. У мене самого є дочка. Якби чоловік торкнувся її хоча б пальцем, я б також поклав цьому край. Перепрошую, якщо я образив жінок. Хай береже вас Господь", – написав він.

Скандальне відео Біллі Джо Сондерса

30-річний Сондерс є непереможеним боксером, який виступає у середній (до 72,574 кг) і в другій середній (76,203 кг) вагових категоріях. За свою професійну кар'єру він провів 29 боїв і здобув 29 перемог (14 – нокаутом).

Наступний поєдинок Біллі Джо Сондерс (29-0, 14 КО) повинен провести проти Сауля Альвареса (53-1-2, 36 KO). Бій між Сондерсом і Канело запланований на 2 травня 2020 року., але може бути скасований через коронавірус.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Бокс Новини Спорту Спорт Скандал
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