Майбутній суперник Усика пішов на карантин: боксер контактував з хворим на коронавірус

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа пішов на самоізоляцію після того, як 25 березня стало відомо, що принц Уельський Чарльз здав позитивний тест на коронавірус.

16 днів тому Джошуа зустрічався з Принцом Чарльзом на службі на честь Дня Співдружності. Про це повідомляє The Sun.

До слова Усик – Чісора: бій офіційно переносять на невизначений термін

Представник Джошуа повідомив, що боксер на даний момент не відчуває ніяких симптомів захворювання.

Усик готується до бою з Дереком Чісорою, який стане другим його поєдинком в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Однак, бій з американцем відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Ентоні Джошуа незабаром належить захист титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим, але в разі перенесення цього поєдинку він може побитися і з Тайсоном Ф'юрі. Також наступним його суперником може стати Олександр Усик.

У той же час, на бій з Ф'юрі в даний момент претендує Деонтей Уайлдер. Їх вже третій поєдинок запланований на 18 липня.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.