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Майбутній суперник Усика пішов на карантин: боксер контактував з хворим на коронавірус

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Ентоні Джошуа / Getty Images

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа пішов на самоізоляцію після того, як 25 березня стало відомо, що принц Уельський Чарльз здав позитивний тест на коронавірус.

16 днів тому Джошуа зустрічався з Принцом Чарльзом на службі на честь Дня Співдружності.  Про це повідомляє The Sun.

До слова Усик – Чісора: бій офіційно переносять на невизначений термін

Представник Джошуа повідомив, що боксер на даний момент не відчуває ніяких симптомів захворювання.

  • Усик готується до бою з Дереком Чісорою, який стане другим його поєдинком в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Однак, бій з американцем відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.
  • Ентоні Джошуа незабаром належить захист титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим, але в разі перенесення цього поєдинку він може побитися і з Тайсоном Ф'юрі. Також наступним його суперником може стати Олександр Усик.
  • У той же час, на бій з Ф'юрі в даний момент претендує Деонтей Уайлдер. Їх вже третій поєдинок запланований на 18 липня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Спорту Спорт Бокс Ентоні Джошуа Олександр Усик
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