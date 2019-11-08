"Медіа Група Україна" запускає третій футбольний телеканал – "Футбол 3"

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"Футбол 1/2"
"Футбол 1/2" / footballua.tv

"Медіа Група Україна" запускає третій футбольний телеканал – "Футбол 3". Про це стало відомо на презентації "Медіа Групи Україна" для провайдерів платного телебачення, яка відбулася 7 листопада в рамках телеком-конференції #TIM 2019: Telecom, IT, Media.

Третій футбольний телеканал почне своє мовлення вже в січні наступного року, повідомляє "Телекритика". Новий мовник не транслюватиме матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

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Ми ухвалили рішення щодо запуску третього спортивного каналу. Цей телеканал буде називатися "Футбол 3". Він з’явиться у вас у січні. І ще одна хороша новина – ми будемо продавати цей телеканал в ОТТ. Щодо контентного наповнення ми повідомимо пізніше – програмна сітка зараз у розробці,
– заявив Олександр Ремезовский, директор департаменту дистрибуції платних каналів та медіаплатформ "Медіа Групи Україна".

З нового року група планує прибрати телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2" з аналогових пакетів провайдерів кабельного телебачення.

З 2020 року телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2" будуть доступні тільки на цифрових майданчиках. Що робити тим, у кого тільки аналогова мережа? Ми зараз над цим рішенням працюємо. У нас є думки, як це вирішити,
– зазначив Олександр Ремезовский.

Що транслюють телеканали "Футбол 1/2"?

  • Лігу чемпіонів
  • Лігу Європи
  • Чемпіонат Італії
  • Чемпіонат Бельгії
  • Матчі Національної збірної України
  • Лігу Націй
  • Чемпіонат Іспанії
  • Чемпіонат Франції
  • Чемпіонат Німеччини
  • Чемпіонат України
  • Кубок України
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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