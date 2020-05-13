Менеджер розкрив подробиці натуралізації гравців для збірної України

Генеральний менеджер національних збірних України з баскетболу Андрій Лебедєв розкрив деякі подробиці процесу натуралізації гравця для чоловічої команди.

Про це він розповів у інтерв'ю Basket.com.ua. Раніше повідомлялося, що захисник "Київ-Баскета" Кейсі Шеферд не буде натуралізований для виступу за національну збірну України.

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"Шепард, якщо говоримо як є, ніколи не був опцією номер один. Він виник, як запасний варіант і був запасною опцією, яку ми також розвивали. Але ультиматуму "Шепард чи ні" у нас ніколи не було. У нас був не один і не два кандидата, Кейсі не був людиною, навколо якого крутиться планета. Так, в якийсь момент він став єдиним, але і з ним в результаті не склалося".

Правда, що був інтерес до Корі Волдена (гравець "Партизана"), і був ще один гравець, за яким йшла предметна розмова. Але з Волденом ситуація просунулася найдалі, і він зі свого боку робив все, що нам потрібно, вислав необхідні документи. Але з тієї ж причини, що і в жіночій збірній, ми не змогли його натуралізувати. Але бажання у нього залишається, ми з ним в контакті і якщо з'явиться можливість,

– розповів Лебедєв.

Також генеральний менеджер розповів про потенційних кандидатів для натуралізації в збірну України.

"Реалії такі, що у нас є Лукашов, є Санон, Мішула, які, при всій повазі, нечисті перші номери. Мішула відчуває себе більш комфортно в позиції атакуючого розігруючого. Є підростаючі діти – той же 18-річний Ілля Заєць, який може вирости в перспективного заднього".

Квентін Пітерсон? Я жодного разу не чув, щоб його кандидатура обговорювалася в контексті натуралізації. Може я чогось не знаю... Так, він індивідуально хороший гравець з атакуючим арсеналом, але я не побачив у нього якийсь мега-захист. Брюс Мейсі – хороший гравець і хлопець. Його кандидатура обговорювалася точно. По Петерсону ще раз: "Миколаїв" був першою для нього командою, в якій він зіграв плюс-мінус весь сезон. Про щось це, напевно, говорить,

– підсумував Андрій Лебедєв.

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