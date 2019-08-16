Менеджер Усика підтвердив дату дебютного бою українця в супертяжах, ім'я суперника – невідомо

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) дебютує в супертяжах.

Офіційно про це повідомив менеджер боксера Егіс Клімас в своєму Instagram.

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Як і передбачалося, дебютний бій Усика в суперважкому дивізіоні відбудеться 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго. Однак ім'я опонента поки не повідомляється.

Раніше українець повинен був битися проти камерунця Карлоса Такама. Однак, у ЗМІ з'явилася інформація, що двобій під загрозою зриву. Ситуацію начебто змінило те, що Карлос Такам підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing.

Як відомо, Олександр Усик вже розпочав у США підготовку до свого дебютного бою в суперважкому дивізіоні.

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі

На початку травня Усик зазнав травми біцепса під час підготовки до бою. Відтак, поєдинок 25 травня з Карлосом Такамом не відбувся.



Після цього один з промоутерів Усика Олександр Красюк заявив, що в команді більше не розглядають Такама як кандидата на дебютний для українця бій у супертяжах. Ситуацію начебто змінило те, що Олександр був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.



Але співпромоутер Усика Едді Хірн з компанії Matchroom Boxing заявив, що Олександр перший бій у хевівейті проведе проти Такама, як і планувалося раніше.



Ясності щодо бою вимагав і сам Такам. За словами Карлоса, він все ще сподівається вийти в ринг з Усиком. Камерунець впевнений, що зможе перемогти українця.



Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.