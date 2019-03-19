Мені бракує Ракіцького, упевнений, що кожен підтримає мої слова, – Коноплянка

108 Читать новость на русском
Ярослав Ракіцький та Євген Коноплянка
Ярослав Ракіцький та Євген Коноплянка / ffu.ua

Лідер збірної України з футболу Євген Коноплянка прокоментував перехід українця Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт" з "Шахтаря".

Коноплянка зізнався, що йому бракує Ярослава Ракіцького у команді.

Читайте також: Росія й Україна повинні бути єдині, – екс-тренер "Карпат"

Говорив з ним після переходу. Мені його бракує. Упевнений, що кожен підтримає мої слова. Як тренери, так і футболісти. Ми знаємо його сильні якості як захисника. Я його довго знаю як людину. Це його вибір. Більше не буду продовжувати,
– цитує Євгена Tribuna.com.

Окрім того Коноплянка відповів на запитання, чи відправився б грати у Росію.

"Це питання взагалі не підходить, правильно? Я ж в збірній. Зараз скажу, що не перейду – буде плювок в бік Ярослава. Скажу, що перейду – мене зараз...", – сказав Коноплянка.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?
Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.

Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.

Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.

Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.

Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У Кремлі назвали, який кандидат у президенти України влаштує владу РФ
сьогодні
13866
Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Збірна України з футболу Євген Коноплянка Ярослав Ракіцький
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фото дня: Мораес вперше одягнув форму збірної України
сьогодні 14:02 Фото дня: Мораес вперше одягнув форму збірної України
371
У Канаді хокеїст брутальним ударом відправив суддю в нокдаун: карколомне відео
сьогодні 10:57 У Канаді хокеїст брутальним ударом відправив суддю в нокдаун: карколомне відео
1648
Шевченко про натуралізацію Мораеса, гру з Португалією та виклик Ракіцького
18 березня 21:06 Шевченко про натуралізацію Мораеса, гру з Португалією та виклик Ракіцького
1553
Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
18 березня 19:48 Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
963
Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
18 березня 18:09 Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
3068
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук