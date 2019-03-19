Мені бракує Ракіцького, упевнений, що кожен підтримає мої слова, – Коноплянка

Лідер збірної України з футболу Євген Коноплянка прокоментував перехід українця Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт" з "Шахтаря".

Коноплянка зізнався, що йому бракує Ярослава Ракіцького у команді.

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Говорив з ним після переходу. Мені його бракує. Упевнений, що кожен підтримає мої слова. Як тренери, так і футболісти. Ми знаємо його сильні якості як захисника. Я його довго знаю як людину. Це його вибір. Більше не буду продовжувати,

– цитує Євгена Tribuna.com.

Окрім того Коноплянка відповів на запитання, чи відправився б грати у Росію.

"Це питання взагалі не підходить, правильно? Я ж в збірній. Зараз скажу, що не перейду – буде плювок в бік Ярослава. Скажу, що перейду – мене зараз...", – сказав Коноплянка.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.



Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.



Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.



Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою .



Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика .



Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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