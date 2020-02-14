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Mercedes представив вид нового боліду для Формули-1: фото

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Новий болід Mercedes W11 / twitter.com/MercedesAMGF1

Команда Mercedes представила ліврею нового боліда W11, на якому гонщики виступатимуть в цьому сезоні Формули-1.

Зовнішній вид боліда мало чим відрізняється від попереднього – "срібні стріли" залишили фірмовий колір, який перетікає у чорний в кінці авто. Єдина відмінність від попереднього – використання червоного кольору у зв'язку з підписанням контракту з хімічною корпорацією Ineos.

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Вид нового боліда Mercedes (фото: twitter.com/MercedesAMGF1)

Варто відзначити, що зовнішній вигляд боліда представили 10 лютого, коли й оголосили про нового спонсора. 14 лютого Mercedes наживо представили сам болід.

У 2020 році за Mercedes і надалі виступатимуть Льюїс Хемілтон та Валттері Боттас.

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Боттас та Хемілтон у костюмах, в яких виступатимуть в новому сезоні (фото: twitter.com/MercedesAMGF1)

Варто відзначити, що свої лівреї вже представили Ferrari, Red Bull та Renault.

Ineos
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/auto/news-3968324-mersedes-pokazal-livreju-novoj-mashiny-formuly-1-foto.html?utm_source=copypaste
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Теги: Mercedes Спорт Формула-1
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