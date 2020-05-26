Мессі на тренуванні "Барселони" показав шалену техніку відбору м'яча: відео

Лідер іспанської "Барселони" Ліонель Мессі в ході тренувань "блаугранас" доводить, що перебуває у чудовій формі перед відновленням сезону в Прімері.

Пресслужба "Барселони" в Twitter опублікувала відеоролик з фрагментом тренування клубу. На відео Ліонель Мессі демонструє, що не розгубив свої навички під час перерви, викликаної пандемією коронавірусу.

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32-річний аргентинець в підкаті відібрав м'яч у суперника, а після розігнав атаку своєї команди, яку сам же і завершив, попутно обігравши кілька футболістів.

"Футбол не готовий", – йдеться у твіті "Барси", натякнувши, що футбольний світ не готовий до гри проти шестиразового володаря "Золотого м'яча".

Статистика Ліонеля Мессі у поточному сезоні