Мессі на тренуванні "Барселони" показав шалену техніку відбору м'яча: відео
Лідер іспанської "Барселони" Ліонель Мессі в ході тренувань "блаугранас" доводить, що перебуває у чудовій формі перед відновленням сезону в Прімері.
Пресслужба "Барселони" в Twitter опублікувала відеоролик з фрагментом тренування клубу. На відео Ліонель Мессі демонструє, що не розгубив свої навички під час перерви, викликаної пандемією коронавірусу.
Дивіться також Роналду показав дивовижний трюк на тренуванні "Ювентуса": відео
32-річний аргентинець в підкаті відібрав м'яч у суперника, а після розігнав атаку своєї команди, яку сам же і завершив, попутно обігравши кілька футболістів.
"Футбол не готовий", – йдеться у твіті "Барси", натякнувши, що футбольний світ не готовий до гри проти шестиразового володаря "Золотого м'яча".
Статистика Ліонеля Мессі у поточному сезоні
- Чемпіонат Іспанії планують відновити після 12 червня.
- Поточна статистика Ліонеля Мессі в чемпіонаті вражає – в активі лідера "блаугранас" 22 матчі, в яких він забив 19 м'ячів і віддав 12 результативних передач.