Ліонель Мессі незадоволений своїм становищем у "Барселоні" і має намір покинути команду. Головний претендент на нападника – англійський "Манчестер Сіті".

Про це повідомляє аргентинський журналіст Крістіан Мартін у себе в Twitter.

До теми: Мессі хоче покинути "Барселону" в 2021 році: деталі гучного трансферу

За даними джерела, Мессі може підписати контракт з "Манчестер Сіті" в разі відходу з "Барселони". Примітно, що в стані "містян" футболіст може працювати в парі з Хосепом Гвардіолою, разом з яким він вже працював у "Барселоні".

ULTIMO MOMENTO: La posibilidad de que Leo Messi deje Barcelona y venga al Manchester City es real. Así me lo confirman mis fuentes, en Catalunya y en Inglaterra. Las condiciones deportivas y extra deportivas serian… https://t.co/apobdVnILv — Christian Martin (@askomartin) July 3, 2020

Зазначається, що аргентинець незадоволений роботою керівництва клубу. Зокрема, футболіста не влаштовує робота "Барселони" на трансферному ринку.

Контракт Мессі з "Барселоною"

33-річний Мессі є вихованцем "Барселони". У нинішньому сезоні аргентинський форвард взяв участь в 28 матчах чемпіонату Іспанії, в яких став автором 22 забитих м'ячів і віддав 17 результативних передач.

Контракт гравця з клубом діє до літа 2021 року. Також на його рахунку два забитих м'ячі і три гольові передачі в шести матчах Ліги чемпіонів.