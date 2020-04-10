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Мессі розповів, чи переїде до Роналду

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Роналду та Мессі / GETTY IMAGES

Зірка "Барселони" Ліонель Мессі прокоментував чутки про можливий перехід в міланський "Інтер". Переїзд в Італію дозволив би Мессі знову грати проти Кріштіану Роналду, який з 2018 року виступає за "Ювентус".

Ліонель у своєму інстаграмі заявив, що інформація про його перехід в "Інтер" – це фейк.

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"Фейкові новини. Те ж саме стосується інформації про "Ньюеллз Олд Бойз", це неправда. Добре, що ніхто не вірить в це", – написав Мессі в інстаграмі.


Скриншот

Ліонель Мессі практично всю футбольну кар'єру провів у "Барселоні", в якій перебуває з 2000 року.

За іспанський клуб Лео зіграв 718 матчів, в яких забив 627 голів. В активі 32-річного нападника також 261 результативна передача.

Контракт Мессі з "Барселоною" розрахований до літа 2021 року.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Інтер ФК Барселона Трансфери Ліонель Мессі Кріштіану Роналду
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