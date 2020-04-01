Мессі склав список 15 найкращих молодих гравців: імена майбутніх зірок футболу

Нападнику "Барселони" Ліонелю Мессі 32 роки. Вже зараз легендарний гравець склав список тих, хто невдовзі зможе замінити його у футболі.

Мессі назвав імена 15 молодих гравців і дав їм коротку характеристику. На його думку, деякі з цих футболістів невдовзі зможуть досягнути його висот.

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Серед них по два гравці "Барселони", "Реалу", "Челсі" та "Баварії", а також по одному футболісту з "Ліверпуля", "Манчестер Сіті", дортмундської "Боруссії", Баєра", "Ліона", ПСЖ та "Атлетіко".

Список топ-15 молодих гравців від Ліонеля Мессі

Трент Александр-Арнольд (21 рік, "Ліверпуль"). Захисник, який вдало грає і в нападі. Це вражає. Це майбутнє.

Уссем Ауар (21 рік, "Ліон"). Він завжди спокійний з м'ячем в ногах, з відмінною технікою.

Кай Гавертц (20 років, "Баєр"). Його самовпевненість перед воротами така вражаюча як для такого молодого гравця.



Кай Гавертц

Усман Дембеле (22 роки, "Барселона"). Його швидкість у тренуванні просто неймовірна, навіть жахаюча.

Лука Йовіч (22 роки, "Реал"). Чарівний гравець, який робить неможливе можливим.

Френкі де Йонг (22 роки, "Барселона"). Один із найуспішніших футболістів з неймовірним пасом, яких я коли-небудь бачив за свій вік.

Джошуа Кімміх (25 років, "Баварія"). Надзвичайно талановитий фулбек, який віддає чимало передач.

Мейсон Маунт (21 рік, "Челсі"). Спостерігаючи, як він грає, бачу в ньому потенціал бути одним з найкращих.



Мейсон Маунт

Кіліан Мбаппе (21 рік, ПСЖ). Він доволі швидкий та з хорошим закінченням атаки. Дуже небезпечний.

Едер Мілітао (22 роки, "Реал"). Феноменальний талант і жорстокий конкурент.

Бенджамін Павар (24 роки, "Баварія"). Класний захисник, який може як слід влучити по м'ячу.

Крістіан Пулішич (21 рік, "Челсі"). Він має чудовий баланс і спритність.

Джейдон Санчо (20 років, "Боруссія"). Його здатність до дриблінгу перед захисниками вражає.



Джейдон Санчо

Жоао Феліш (20 років "Атлетіко"). Один із найяскравіших молодих гравців у світі зараз.

Філ Фоден (19 років "Манчестер Сіті"). Він буде робити дивовижні речі в грі. Він має величезний талант.

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