Мессі склав список 15 найкращих молодих гравців: імена майбутніх зірок футболу
Нападнику "Барселони" Ліонелю Мессі 32 роки. Вже зараз легендарний гравець склав список тих, хто невдовзі зможе замінити його у футболі.
Мессі назвав імена 15 молодих гравців і дав їм коротку характеристику. На його думку, деякі з цих футболістів невдовзі зможуть досягнути його висот.
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Серед них по два гравці "Барселони", "Реалу", "Челсі" та "Баварії", а також по одному футболісту з "Ліверпуля", "Манчестер Сіті", дортмундської "Боруссії", Баєра", "Ліона", ПСЖ та "Атлетіко".
Список топ-15 молодих гравців від Ліонеля Мессі
Трент Александр-Арнольд (21 рік, "Ліверпуль"). Захисник, який вдало грає і в нападі. Це вражає. Це майбутнє.
Уссем Ауар (21 рік, "Ліон"). Він завжди спокійний з м'ячем в ногах, з відмінною технікою.
Кай Гавертц (20 років, "Баєр"). Його самовпевненість перед воротами така вражаюча як для такого молодого гравця.
Кай Гавертц
Усман Дембеле (22 роки, "Барселона"). Його швидкість у тренуванні просто неймовірна, навіть жахаюча.
Лука Йовіч (22 роки, "Реал"). Чарівний гравець, який робить неможливе можливим.
Френкі де Йонг (22 роки, "Барселона"). Один із найуспішніших футболістів з неймовірним пасом, яких я коли-небудь бачив за свій вік.
Джошуа Кімміх (25 років, "Баварія"). Надзвичайно талановитий фулбек, який віддає чимало передач.
Мейсон Маунт (21 рік, "Челсі"). Спостерігаючи, як він грає, бачу в ньому потенціал бути одним з найкращих.
Мейсон Маунт
Кіліан Мбаппе (21 рік, ПСЖ). Він доволі швидкий та з хорошим закінченням атаки. Дуже небезпечний.
Едер Мілітао (22 роки, "Реал"). Феноменальний талант і жорстокий конкурент.
Бенджамін Павар (24 роки, "Баварія"). Класний захисник, який може як слід влучити по м'ячу.
Крістіан Пулішич (21 рік, "Челсі"). Він має чудовий баланс і спритність.
Джейдон Санчо (20 років, "Боруссія"). Його здатність до дриблінгу перед захисниками вражає.
Джейдон Санчо
Жоао Феліш (20 років "Атлетіко"). Один із найяскравіших молодих гравців у світі зараз.
Філ Фоден (19 років "Манчестер Сіті"). Він буде робити дивовижні речі в грі. Він має величезний талант.
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