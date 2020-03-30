Мессі та інші футболісти "Барселони" погодилися знизити зарплату на 70%

Футболісти "Барселони" погодилися знизити зарплату на 70% через кризу, спричинену пандемією коронавірусу. Футболісти також переведуть гроші персоналу "Барселони", щоб вони змогли отримати свою заробітну плату в повному обсязі.

Капітан іспанців Ліонель Мессі випустив заяву, в якій оголосив про зниження зарплат гравців команди.

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У своїй заяві Мессі відповів на чутки про те, що гравці відмовляються піти на зниження зарплати.

"Багато що було написано і сказано про "Барселону" щодо питання про зарплати гравців у цей непростий період. Ми б хотіли прояснити, що завжди хотіли знизити розмір зарплати, яку отримуємо, тому що ми повністю розуміємо, що ця ситуація виходить за рамки", – написав аргентинець в інстаграмі.

Ліонель переконаний, що футболісти в першу чергу повинні допомагати своєму клубу, коли він потребує.

"Багато разів ми навіть робили це за своєю ініціативою, в інших випадках ми вважали це необхідним або важливим", – написав Лео.

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Мессі висловив обурення, що всередині команди були люди, які намагався посилити тиск на футболістів.

З цієї причини нас не перестає дивувати те, що всередині клубу були ті, хто намагався поставити нас під збільшувальне скло і намагався посилити тиск, щоб підштовхнути нас до того, що ми завжди знали, що зробимо,

– заявив Мессі.

Він написав, що угоду про зниження зарплати було відкладено на декілька днів, адже тривав пошук "формули, щоб допомогти клубу, а також його працівникам в ці важкі часи".

Аргентинець заявив, що, окрім зниження зарплати, гравці будуть робити благодійні внески під час кризи.

З нашого боку прийшов час оголосити, що, крім скорочення нашої зарплати на 70% на період кризи, ми також будемо робити внески, щоб співробітники клубу могли отримувати 100% своєї зарплати,

– мовиться у заяві Мессі.

Після публікації заяви Мессі її також поширили інші футболісти каталонського гранда.

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