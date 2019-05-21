Мхітарян офіційно не зіграє у фіналі Ліги Європи через політичну причину

Вірменський півзахисник лондонського клубу "Арсенал" Генріх Мхітарян офіційно не зіграє у фіналі Ліги Європи сезону 2018/2019 у Баку проти "Челсі".

"Арсенал" на своєму офіційному сайті повідомив, що Мхітарян не зможе поїхати в Азербайджан разом з командою.

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У клубі заявили, що вивчили всі можливі варіанти подорожі Генріха на фінал до Баку, однак, обговоривши це з футболістом та його родиною, прийняли рішення, що він не поїде.

Також "Арсенал" висловив УЄФА свою стурбованість щодо ситуації, яка склалася.

"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea."



Full statement — Arsenal FC (@Arsenal) 21 мая 2019 г.

Фінал Ліги Європи відбудеться 29 травня в Баку. Генрік Мхітарян – вірменин. Між Азербайджаном та Вірменією немає дипломатичних відносин через тривалий конфлікт у Нагірному Карабасі. Відтак гравець не може отримати візу для поїздки в Азербайджан, хоча в УЄФА пообіцяли підтримку у цьому питанні.

Мхітарян пропускає матчі своєї команди в Азербайджані. У 2015 році, коли він виступав за дортмундську "Боруссію", він не зіграв матч Ліги Європи проти "Габали". А вже у 2018 році він пропустив матч "Арсеналу" проти "Карабаху" на виїзді.