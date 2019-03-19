Ми довго чекали, поки Усик прийме рішення, – команда росіянина про бій з Олександром

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Денис Лєбєдєв
Денис Лєбєдєв / НТВ

Менеджер колишнього чемпіона світу у важкій вазі Дениса Лєбєдєва Вадим Корнілов повідомив, що майбутнє спортсмена залежить від рішення WBA щодо поєдинку з Олександром Усиком, оскільки саме українець володіє поясом за цією версію.

У команді Лєбєдєва заявили, що довго чекали рішення Олександра.

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Ми довго чекали, поки команда Усика прийме рішення. Як розуміємо, команда Олександра прийняла рішення провести бій у важкій вазі. Зараз чекаємо висновку від WBA з приводу титулу, чекаємо від них рішення по ситуації. Є плани, що бій Дениса відбудеться, але трохи пізніше і, швидше за все, з іншим суперником,
– цитує Корнілова World of Boxing Promotions.

Свій останній бій Усик провів в 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью. Зберігши усі пояси у важкій вазі, Олександр наразі вирішив піднятися до надважкої ваги. Проте Усик досі не дізнався ім'я свого наступного суперника.

Спорт 24 повідомляв, що на цей момент український боєць далекий від домовленості про поєдинок з Олександром Повєткіним, з яким планував битися українець. Тепер одним з варіантів може виступити камерунець Такам.

Водночас промоутер Matchroom Boxing британець Едді Хірн стверджував, що бій між олімпійськими чемпіонами практично узгоджений. Хірн також заявляв, що бій проти росіянина багато що скаже про перспективи Усика в суперважкій вазі.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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