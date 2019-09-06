Ми готувалися з усією відповідальністю, щоб довести, що вміємо грати, – тренер збірної Литви

Головний тренер збірної Литви з футболу Вальдас Урбонас дав передматчеву пресконференцію перед грою проти збірної України.

Про збірну України

Нас чекає поєдинок з лідером групи. Україна – добре організована і тактично злагоджена команда, яка демонструє гру, орієнтовану на результат. На це вказує кількість набраних їй очок. На цьому тижні ми готувалися з усією відповідальністю, щоб довести, що і ми вміємо грати. Ми розуміємо, що нам доведеться більше діяти в обороні.

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Про матч проти українців

Бути представником маленької країни в футболі ще не означає бути слабким. Ми повинні бути сміливими, наполегливими та амбітними, виходити на поле з рішучістю віддати себе цілком.

Я розумію, що це не звичайний матч. Є деяка психологічна напруженість, але з іншого боку ми сповнені амбіцій.

Про стартовий склад

Всі гравці, які прибули в табір збірної готові зіграти. Я вже визначився зі стартовим складом на матч з Україною. Що стосується гри з Португалією – будемо дивитися. Зараз важливий завтрашній поєдинок, а вже потім будемо готуватися до наступного матчу.

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Нагадаємо, матч Литва – Україна відбудеться у суботу, 7 вересня. Початок зустрічі – о 19:00. Онлайн-трансляція, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.