Ми ще ростемо як команда, нам є куди вдосконалюватися, але картина вимальовується, – Зінченко

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував важку перемогу над Люксембургом (1:0) в матчі відбору на Євро-2020.

22-річний гравець вважає, що Україна в таких зустрічах повинна грати першим номером.

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Ми здобули важливі три очки. Хочу подякувати за підтримку наших уболівальників, це був просто космос. Що стосується гри, то, як і очікувалося, суперник зіграв компактно, не залишаючи простору між лініями, було складно знайти вільні зони. Ми ще ростемо як команда, нам є куди вдосконалюватися, але картина вимальовується.

"Умови у двох збірних були однакові. Люксембург теж грав кілька днів тому, причому на штучному газоні і на виїзді. Ніяких відмазок я шукати не буду. У таких матчах Україна повинна грати першим номером", – цитує Зінченка Footballua.tv.

Збірна України мінімально перемогла Люксембург завдяки голу Романа Яремчука. Команда Андрія Шевченка лідирує у своїй групі з 10-ма очками, випереджаючи Люксембург і Сербію на 6 балів після 4 турів.

До слова, наступний матч Україна зіграє 7 вересня на виїзді проти Литви.

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Олександр Зінченко Збірна України з футболу
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