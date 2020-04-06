Ми витягнули маму з "того світу", – Пятов розповів про горе в сім'ї

Воротар "Шахтаря" Андрій Пятов розповів про горе в його родині. 13 років тому мати голкіпера пережила інсульт та була близькою, щоб померти.

В інтерв'ю "Футбол 24" Пятов розповів, як батьки дивляться його поєдинки за "Шахтар". Андрій сказав, що батько більш стриманий.

Водночас мама воротаря збірної України пережила інсульт, але теж продовжує спостерігати за грою сина.

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Вона понад 13 років – після інсульту. У мене велика трагедія була. Це сталося, коли я вже грав в основному складі "Ворскли". Дякувати Богу, почав заробляти непогані гроші. Ми витягнули маму з "того світу" – вона 21 день перебувала в комі. Зараз проходимо різноманітні реабілітації. Один бік у неї відмовив, як це й трапляється,

– розповів Андрій.

Пятов сказав, що робить усе можливе, щоб покращити здоров'я мами.

"Пів року тому мама була у Києві на обстеженні, місяць над нею попрацювали спеціалісти-реабілітологи. Той максимум, який ми можемо витиснути для покращення її здоров’я, ми робимо", – заявив воротар.

Він додав, що після матчів мама завжди телефонує йому. "Повір, матчі вона дивиться, переживає. Завжди мені телефонує після ігор. Це приємно".

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35-річний Пятов є капітаном збірної України. З 2007 року Андрій виступає за "Шахтар", з яким ставав чемпіоном України та переможцем Кубка УЄФА.

Пятов двічі ставав найращим воротарем чемпіонату України (2009/10, 2018/19) та найкращим гравцем чемпіонату України (2009/10).

Андрій володар найтривалішою сухої серії в історії збірної України – 752 хвилини.

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