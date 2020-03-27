Михайличенко має три домовленості з Суркісом, – журналіст про ситуацію в "Динамо"
Відомий журналіст Ігор Циганик не очікує змін на тренерському містку київського "Динамо".
Циганик у програмі "Циганик Live" заперечив інформацію, що головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник змінить Олексія Михайличенка на посаді коуча "Динамо".
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Перехід Скрипника в "Динамо" – це абсолютно неправдива інформація. Зараз Ігор Суркіс повністю довіряє Михайличенку. Коли Михайличенко очолював "Динамо", то була домовленість, що він буде розвиватись у тій команді, яку ліпив Хацкевич.
Збалансувати склад і підтягнути футболістів – перше завдання перед тренером. Друге завдання – вихід до Ліги Чемпіонів наступного сезону. І третє – Кубок України.
"Київське "Динамо" давно без Кубка і чемпіонства, тому цей трофей є у пріоритеті. Такі домовленості були між тренером і президентом від самого початку. На осінній період було завдання стабілізувати склад. Багато гравців залишили команду і ще багато футболістів піде влітку. Те, що у Михайличенка є довіра, і те, що він працюватиме далі, – факт. Можу підтвердити, що ніяких перемовин зі Скрипником не було", – сказав Циганик.
- Контракт Михайличенка з "Динамо" розрахований до літа 2021 року.
- Нещодавно президент "біло-синіх" Ігор Суркіс заперечив інформацію про те, що кияни розглядають на заміну Михайличенку наставника "Зорі" Віктора Скрипника.
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